Succes voor Back2base-Tsukiin Duitsland

Uithoorn – Sportclub Back2base-Tsuki no dojo uit Uithoorn heeft uitstekende resultaten behaald tijdens het IBSA German Championships in Duitsland. Het team keerde huiswaarts met een indrukwekkende prijzenoogst: drie keer goud en een keer zilver.

Tijdens het toernooi kwamen onder ander Casper Makkink en Samantha Wondergem in actie. Samantha Wondergem behaalde een mooie tweede plaats na een spannende finale, die pas na verlening werd beslist. Casper Makkink leverde een bijzondere prestatie door in drie verschillende wedstrijdonderdelen de eerste plaats te winnen: Light contact, kick light, point fighting.

Binnen de club wordt inmiddels alweer vooruitgekeken naar de volgende wedstrijden, waar Back2base- Tsuki no dojo opnieuw mooie successen hoopt te behalen.

Back2base, gevestigd aan de Randweg 103 in Uithoorn, biedt trainingen aan in kyokushin karate en kickboksen voor zowel beginners als gevorderden. De club heeft daarnaast een actief wedstrijdteam met sporters van verschillende leeftijden.

Op de foto: Casper Makkink en Samantha Wondergem. Foto: aangeleverd.