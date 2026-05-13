Geslaagd Moederdagtoernooi bij Jeu de Boulesvereniging BUT

De Kwakel – Om iedereen in de gelegenheid te stellen om Moederdag te vieren, organiseerde Jeu de Boulesvereniging BUT zaterdag 9 mei haar jaarlijkse Moederdagtoernooi. De helft van de deelnemers bestond uit vrouwen, potentiële moeders en oma’s. Op de prachtige baan, volledig in het groen en overgoten met zonneschijn, werden heel enthousiast door doubletten, met wisselende partners, drie wedstrijden gespeeld.

De eerste serie wedstrijden leverde forse uitslagen op van 13-5, 13-6 en 13-7. In de tweede en derde serie wedstrijden werden sterk wisselende uitslagen gescoord van zowel 13-12, 13-11, maar ook 13-1 en 13-5.

Tijdens de ‘derde helft’, bij de prijsuitreiking, vooral vrolijke gezichten. Ook de prijzen, voornamelijk planten geschonken door DUO-Plant, waren gebaseerd op Moederdag. Menigeen had de mogelijkheid om haar of zijn moeder met een mooie plant te verassen. Twee deelnemende leden hadden alle drie wedstrijden gewonnen: Wilma Buchner, drie keer winst en 28 pluspunten, en Jan Janmaat, drie keer winst en 15 pluspunten.

Op de foto: Geslaagd Moederdagtoernooi bij BUT. Foto: aangeleverd.