Drukbezocht Bevrijdingsdagklaverjassen

De Kwakel – Bevrijdingsdag kreeg dit jaar in De Kwakel een extra feestelijk tintje met een drukbezocht klaverjastoernooi in Dorpshuis De Kwakel. Dat 5 mei op een dinsdag viel, kwam goed uit: normaal wordt er elke dinsdagmiddag en -avond gekaart, maar ditmaal stond de middag volledig in het teken van Bevrijdingsdag. Om 13.30 uur namen maar liefst 48 deelnemers plaats aan de tafels. Wegens de grote opkomst werd zelfs nog snel een twaalfde tafel bijgeschoven.

In de zaal stond een aantrekkelijk gevulde prijzentafel opgesteld. Klaverjasser Maarten Westerbos had prachtige plantenbakjes gesponsord en het activiteitencomité zorgde daarnaast voor boodschappentasjes. De spelers werden zo zichtbaar in het zonnetje gezet.

Overtuigende winnaar

Na vier rondes kwam Hans Hoogenboom als overtuigende winnaar uit de bus met 7.685 punten. Steef Verlaan volgde met 7.111 punten en Rina van der Hoorn eindigde met 7.085 punten op de derde plaats. In de derde ronde scoorden Hans en Steef samen de hoogste rondescore van de dag: 2.221 punten. Ria Verhoef, goed voor vier marsen, eindigde uiteindelijk als achtste. Ook voor minder fortuinlijke spelers was er aandacht. Ineke Ykema en Tineke Hoogenboom sloten met 871 punten af, maar gingen ondanks alles tevreden naar huis met een plantenbakje. De 48e plaats was voor Ria van Rijn, die als troost een doosje chocolade ontving.

Fietstocht op Hemelvaartsdag

Het activiteitencomité sluit het seizoen af met de Elisabeth fietstocht donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag). De start is tussen 10.00 en 12.00 uur bij Dorpshuis De Kwakel, inschrijven kan ter plaatse. De tocht is ongeveer 45 kilometer lang.

Op de foto: Drukbezocht klaverjastoernooi. Foto: aangeleverd.