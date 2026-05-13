Bewegen en ontmoeten centraal bij rollator wandelen

Kudelstaart – Iedere dinsdagmorgen om 10.00 uur verzamelen de deelnemers zich bij Wijkpunt ‘voor Elkaer’ aan Nobelhof 1 voor het rollator wandelen. Een activiteit van Team Sportservice waarbij bewegen, ontmoeten en gezelligheid centraal staan.

De wandelclub is bedoeld voor ouderen die graag actief willen blijven, behoefte hebben aan sociaal contact of zich zekerder willen voelen tijdens het wandelen met een rollator. Ook deelnemers zonder rollator of deelnemers in een rolstoel zijn welkom. Onder begeleiding wordt er in een rustig tempo gewandeld door de wijk en worden er een aantal laagdrempelige beweegoefeningen gedaan, waarbij iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen.

Naast het bewegen speelt ontmoeting een belangrijke rol. Na afloop drinken de deelnemers samen een kop koffie en is er tijd voor een praatje. Juist die combinatie van beweging en sociaal contact maakt de wandelclub waardevol. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig bewegen ouderen helpt om langer zelfstandig en vitaal te blijven. De rollator wandelclub draagt daar op een laagdrempelige manier aan bij. Bovendien verlaagt samen wandelen de drempel om in beweging te komen. Deelname is gratis en toegankelijk voor iedereen die graag samen wil wandelen. Meer informatie en aanmelden kan via aalsmeeractief.nl of bel naar Team Sportservice op 088-2037343.

Foto’s: Team Sportservice (aangeleverd).