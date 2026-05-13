Legmeervogels blijft in degradatiezorgen na gelijkspel

Uithoorn – De spanning in de 1e klasse B neemt toe. Legmeervogels is er niet in geslaagd afstand te nemen van de gevarenzone. In eigen huis bleef de ploeg van trainer Jack Honsbeek steken op een 1-1 gelijkspel tegen Alphense Boys en blijft daarmee hangen in de onderste regionen van de ranglijst.

Het duel begon rampzalig voor de thuisploeg. Een onnodige terugspeelbal van Ruben van Dam werd ook nog eens verkeerd verwerkt door doelman Darrin de Meza. Alphense Boys profiteerde dankbaar en kwam al vroeg volledig tegen de verhoudingen in op een 0-1 voorsprong. Legmeervogels had vervolgens moeite om het initiatief naar zich toe te trekken. Alphense Boys oogde voetballend sterker en combineerde vrijuit, alsof het een trainingswedstrijd betrof. De Vogels hielden weliswaar organisatorisch stand, maar kwamen in aanvallend opzicht nauwelijks tot kansen. Vlak voor rust volgde echter een opleving. Een voorzet van Jouri Habing werd knap afgerond door Derk Streefkerk, waardoor Legmeervogels met een gelijke stand de kleedkamers opzocht en het geloof in een beter vervolg werd hersteld: 1-1.

Na de pauze veranderde het spelbeeld nauwelijks. Legmeervogels leed te veel balverlies en maakte onzorgvuldige keuzes in de opbouw, wat Alphense Boys regelmatig de mogelijkheid gaf om gevaarlijk te counteren. Het tempo zakte zichtbaar en echte kansen bleven lang uit, waardoor de wedstrijd voortkabbelde.

In de slotfase kreeg Legmeervogels toch nog twee mogelijkheden om de winst naar zich toe te trekken. Na een fraai opgezette aanval door het midden kwam Jasper Burgers oog in oog te staan met de doelman van Alphense Boys, maar die trok in het een-tegen-een-duel aan het langste eind. Even later werd een krachtige kopbal van Kenneth van der Nolk van Gogh met een uiterste krachtsinspanning uit het doel geranseld.

In de blessuretijd viel er niets meer te noteren en zo eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel. Een resultaat waar Legmeervogels weinig mee opschiet in de strijd tegen degradatie.

Op de foto: Legmeervogels blijft in degradatiezorgen na gelijkspel. Foto: aangeleverd.