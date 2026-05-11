‘Veiliger, betere aansluiting Máximalaan’

Uithoorn – Van 18 mei tot uiterlijk 19 juni voert de gemeente Uithoorn samen met Vervoerregio Amsterdam, gemeente De Ronde Venen, Provincie Utrecht en Noord-Holland werkzaamheden uit aan de Prinses Irenebrug.

Met de nieuwe inrichting sluit de brug beter aan op de infrastructuur van de Koningin Máximalaan en wordt de situatie voor fietsers en voetgangers veiliger en overzichtelijker. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug deels in gebruik. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd met name tijdens de spits.

De gemeente voert verschillende aanpassingen door om de brug veiliger en toekomstbestendig in te richten: aanleg van nieuwe fiets- en voetgangersgedeelten, verwijdering van de huidige hekwerken tussen rijbaan en fietspad, plaatsing van natuurstenen banden als fysieke scheiding, asfaltering van de fietspaden aan beide zijden van de brug en vernieuwing van het voetpad aan de dorpszijde met klinkers, passend bij het straatbeeld van Uithoorn.

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden duren naar verwachting vijf weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit betekent dat de verwachting is dat de werkzaamheden 19 juni worden afgerond. Tijdens de werkzaamheden gelden verschillende maatregelen voor autoverkeer en bromfietsers: verkeer van Amstelhoek richting Uithoorn kan de brug blijven gebruiken, verkeer vanuit Uithoorn richting Amstelhoek wordt omgeleid via de N201, bromfietsers van Uithoorn naar Amstelhoek kunnen lopend via de brug terug. Voor voetgangers en fietsers geldt: aan één zijde van de brug blijft een loopstrook open voor tweerichtingsverkeer, fietsen is hier niet toegestaan. Fietsen moeten aan de hand worden meegenomen. Tijdens spitsmomenten kan het drukker zijn op de loopstrook.

De gemeente vraagt weggebruikers rekening te houden met extra reistijd en de geldende maatregelen te respecteren om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Herinrichting Prinses Irenebrug Uithoorn; gevolgen ván en náár Amstelhoek. Foto: archief gemeente Uithoorn.