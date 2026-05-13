Advies verkenner: College met 4 wethouders, waarvan 2 VVD

Aalsmeer – Vanavond, woensdag 13 mei, komt de gemeenteraad ter vergadering bijeen. Naast toelating en installatie van Greta Schok-Holtrop als raadslid en benoemingen van diverse commissieleden en een plaatsvervangend voorzitter van de raad, presenteert verkenner Dirk van der Zwaag zijn verslag naar aanleiding van de gehouden gesprekken met alle fracties voor de vorming van een nieuw college en het opstellen van het coalitieprogramma.

VVD, CDA en D66 hebben uitgesproken de bestaande coalitie voort te willen zetten. De huidige coalitie werkt goed, is stabiel qua ervaring en vormt een ‘stevige’ basis voor het gemeentebestuur de komende vier jaar. De drie partijen vertegenwoordigen 15 van de 23 zetels in de gemeenteraad.

GroenLinks-PvdA realiseert zich dat zij programmatisch minder goed aansluit bij VVD, CDA en D66. De fractie Absoluut Aalsmeer is voorstander van een raadsbrede coalitie met een zelfde brede vertegenwoordiging in het college. FlorAalsmeer heeft een voorkeurscoalitie aangedragen, weliswaar met de VVD, links georiënteerd en waarbij het CDA en D66 buiten de door hen gewenste coalitie zouden vallen. Echter, zo stelt de verkenner: “De kiezers hebben het signaal afgegeven dat een coalitie over rechts de voorkeur heeft in Aalsmeer.”

Frisse kijk FlorAalsmeer

De voorbereiding van FlorAalsmeer op de verkenning zegt Van der Zwaag verrassend te vinden en te getuigen van lef en een frisse kijk op diverse activiteiten en zaken. “Het zou zonde zijn als dat niet op enige wijze wordt benut.” Hij roept de voorkeurscoalitie VVD, CDA en D66 op om het gesprek aan te gaan met FlorAalsmeer om na te gaan hoe de fractie kan bijdragen aan een mogelijke coalitie en hoe ze daarbij stabiliteit in het gemeentebestuur kan waarborgen. “Op deze manier krijgt FlorAalsmeer een bijzondere positie in het vervolgproces van coalitievorming.”

Samenstelling college

Ook is tijdens de verkenning gesproken over de samenstelling van het college. Diverse fracties achten de samenstelling van een college met drie tot vier wethouders, mede gezien het takenpakket, verdedigbaar. Verder is door vrijwel alle fracties aangegeven dat, gezien zowel de winst van de VVD als het aantal zetels in de gemeenteraad, de VVD in de gelegenheid moet worden gesteld om twee wethouders te leveren aan het nieuwe college. Het advies van de verkenner: Zo spoedig mogelijk een formateur aanstellen die met VVD, CDA en D66 start met het schrijven van een concept coalitieprogramma en hierbij FlorAalsmeer betrekken. De verkenner gaat er bij het samenstellen van het college vanuit dat het college gaat bestaan uit de burgemeester en vier wethouders, waarbij er door de VVD twee wethouders worden geleverd.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis en belangstellenden zijn welkom. Thuis (gelijk of later) luisteren kan via www.aalsmeer.nl.