Voetbal: JO11-1 van RKDES kampioen!

Kudelstaart – In het oude stadion van HFC Haarlem stond voor tien Kudelstaartse jongens en hun begeleiders Rick en Suzanne afgelopen zaterdag 26 mei een belangrijke pot op het programma. De lange en spannende competitie werd afgesloten met een kampioenswedstrijd. Een overwinning of gelijkspel zou de JO11-1 buiten bereik brengen van de concurrentie.

Even leek het mis te gaan, toen Haarlem-Kennemerland binnen vijf minuten met 2-0 de leiding nam. De jongens spelen voor het tweede seizoen in deze samenstelling en in het eerste jaar ging het bij dit soort tegenslagen vaak spoken in de bovenkamer. Ze gaven dan onnodig de punten weg. Sinds de winterstop was dit afgeleerd. Zeker in de afgelopen weken wisten ze wedstrijden tegen directe concurrenten met prachtig combinatiespel naar hun hand te zetten.

Ook nu stelde RKDES orde op zaken. De doelpunten kort voor en na de rust van Mika, Ryan en Rink gaven de tegenstander een mentale tik. Zelf waren de jongens in de rust juist opgepept na een toespraak van trainer Bart. Keeper Maarten, wekelijks één van de uitblinkers in het team, hield na rust zijn doel schoon. De ijzersterke verdediging van Guus, Brent en Dylan gaf de tegenstander dan ook geen centimeter ruimte. In de opbouw werd Haarlem-Kennemerland kapot gespeeld met de harde passing van Luan en de lepe steekballen van Tygo.

Bubbels en bloemen

Het was onvermijdelijk dat Rik en nog eens Ryan de voorsprong uitbouwden. Na een 5-2 overwinning plopten de Jip-en-Janneke-bubbels en werden de prachtige kampioensboeketten – in RKDES-rood – uitgedeeld! Voor alle betrokkenen: spelers, trainers en begeleiders een bekroning op twee jaar bezieling en hard werken. Op naar de hoofdklasse in het nieuwe seizoen!

Foto: Rink, Tygo, Guus, Dylan, Brent (boven) en Maarten, Mika, Rik, Luan, Ryan (onder) vieren met coaches Rick en Suzanne het kampioenschap.