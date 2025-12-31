Vinkeveen verliest vijf bushaltes 

Vinkeveen – Het openbaar vervoer in Vinkeveen staat op het punt drastisch te veranderen. Vijf vertrouwde bushaltes van lijnen 126 en 130 – bij Voorbancken, Veenlanden College, Hoge Biezenpad, Winkelcentrum en Kerklaan – verdwijnen mogelijk volledig. Daarvoor in de plaats komt slechts één nieuwe halte langs de N201, ter hoogte van het Molmpad. De provincie Utrecht en gemeente De Ronde Venen presenteren dit als een stap vooruit in bereikbaarheid en leefbaarheid. Maar is dat wel zo?

Eén halte voor een heel dorp

De nieuwe halte, voorlopig ‘Vinkeveen-West’ genoemd, ligt ruim een kilometer van de huidige viaducthalte. Voor veel inwoners betekent dit een forse extra loop- of fiets-afstand. Vooral ouderen, minder-validen en ouders met kinderwagens zullen moeite hebben om deze halte te bereiken. De ontwerpers noemen de toegang via Marickenland ‘Handig voor scholieren’, maar hoe zit het met de rest van het dorp?

Fietsbrug zonder liften

Naast de halte komt een fietsbrug over de N201, met trappen aan beide zijden. Liften zijn bewust weggelaten vanwege kosten, onderhoud en vandalisme. Daarmee wordt een grote groep reizigers uitgesloten van gebruiksgemak. Hoe verhoudt dit zich tot de belofte van ‘Verbeterde leefbaarheid’? Door vijf haltes samen te voegen tot één ontstaat een gestrekte buslijn met minder stops. Dat verkort de reistijd voor doorgaande reizigers. Maar voor Vinkeveners betekent het juist extra reistijd naar de halte. Wordt hier niet vooral het belang van de automobilist en de forens gediend, terwijl de dorpsbewoner inlevert? De nieuwe halte ligt langs een drukke provinciale weg. Scholieren moeten straks via Marickenland en smalle straten naar de N201. Komt er extra verkeersdruk op deze routes? Hoe veilig is dat, zeker in de spits?

Inspraak of formaliteit?

Op 24 november vond een informatieavond plaats in De Boei. Maar één avond voor een ingrijpende wijziging roept vragen op: hoeveel inwoners waren aanwezig? Zijn hun zorgen echt meegenomen of is dit vooral een presentatie van een al vaststaand plan? De provincie en gemeente beloven een moderne OV-hub met fietsenstallingen en een snellere busroute. Maar achter die belofte schuilen serieuze vragen over toegankelijkheid, veiligheid en dorpsbereikbaarheid. Of deze ingreep de leefbaarheid in Vinkeveen verbetert, is allerminst zeker. Voor veel inwoners voelt het eerder als een stap terug.

