Vinkeveen maakt zich op voor ingrijpende werkzaamheden

Vinkeveen – Het waterrijke dorp Vinkeveen staat aan de vooravond van een belangrijk infrastructureel project. De Heulbrug, een cruciale schakel voor zowel weg- als vaar-verkeer en verbindingsweg tussen de Herenweg en Demmerik richting Wilnis, krijgt vanaf 5 januari tot en met 15 pril een grondige opknapbeurt. Na jaren van intensief gebruik is groot onderhoud onvermijdelijk om de veiligheid en betrouwbaarheid van deze verbinding te waarborgen.

De werkzaamheden omvatten onder meer het vervangen van slijtende onderdelen zoals bewegingsmechanismen en elektrotechnische installaties, herstel van het brugdek en staalconstructies, en modernisering van de bediening en besturing. Daarmee moet de brug weer klaar zijn voor de toekomst. Overlast zal zich niet alleen beperken tot het Heulbrug-gebied, maar door omleidingen zal het in het dorp ook drukker worden op de Kerklaan en andere wegen richting Wilnis en Mijdrecht, waaronder de N201.

Impact op de omgeving

Het project beperkt zich niet tot de brug. Ook de Herenweg wordt aangepakt. Het traject vanaf de Heulbrug tot en met huisnummer 44/46 krijgt een nieuwe inrichting. Verder wordt gewerkt aan aansluitingen in de zijstraat bij Herenweg 19 en op de Heulweg tot nummer 1A. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van nieuwe persleidingen in de Herenweg, wat bijdraagt aan een betere waterhuishouding.

De Heulbrug is niet alleen een verkeersader, maar ook een toegangspoort voor recreatie en scheepvaart. Het onderhoud is noodzakelijk om storingen en veiligheidsrisico’s te voorkomen. Door de werkzaamheden aan de Herenweg te combineren met het brugproject, bespaart de gemeente tijd en kosten en wordt de overlast voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk beperkt.

Hoewel de werkzaamheden onvermijdelijk hinder zullen veroorzaken, benadrukt de gemeente dat bereikbaarheid en veiligheid tijdens de uitvoering prioriteit hebben. Het project is een investering in de toekomst van Vinkeveen: een betrouwbare brug, een vernieuwde Herenweg en een infrastructuur die klaar is voor de komende decennia.

Reactie uit de buurt

“Het is natuurlijk goed dat de brug en de weg worden aangepakt”, vertelt een buurtbewoner van de Herenweg, “maar ik maak me zorgen over de bereikbaarheid. We hebben hier veel ouderen en kleine ondernemers als die afhankelijk zijn van een goede doorstroming. Als de brug langere tijd dichtgaat, kan dat echt problemen geven voor bijvoorbeeld drukbezochte lokale detaillisten als ‘kippenboer’ De Haan en de daarnaast gelegen groentewinkel op Demmerik. Ik hoop dat de gemeente voldoende informatie geeft en zorgt voor duidelijke en veilige omleidingen, zodat mensen aan de andere kant van de Heulbrug niet geïsoleerd raken.”

Op de foto: Groot onderhoud aan de Heulbrug heeft lokaal impact. Foto: gemeente DRV.