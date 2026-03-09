Vijf gemeenten kiezen voor sterke regiobibliotheek

Regio – Gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, Woerden en Oudewater hebben een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Bibliotheek Utrechtse Venen ondertekend. Daarmee spreken zij uit dat de bibliotheek een onmisbare rol speelt in hun dorpen en steden.

De overeenkomst volgt op de fusie per 1 januari 2025 en legt de basis voor een krachtige regionale samenwerking. Gemeenten en de bibliotheek maken hierin afspraken over hoe zij samen zorgen voor toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige Bibliotheekvoorzieningen voor iedere inwoner.

Directeur Eric de Haan ziet de ondertekening als een belangrijke mijlpaal: “Voor de bibliotheek betekent deze overeenkomst een versteviging van de afspraken die we hebben met onze gemeentes. Het geeft robuustheid voor de komende jaren in de basis van onze organisatie. We kunnen van elkaar leren, elkaar helpen en daar waar nodig op elkaar terugvallen.”

Alle gemeenten benadrukken het belang van de bibliotheek voor hun inwoners. Unaniem noemt en roemt men de bieb als ‘Een plek voor iedere inwoner. Het is veel meer dan boeken uitlenen. Mensen ontmoeten elkaar hier, lezen de krant, drinken een kop koffie en blijven met elkaar in gesprek. We bieden hier hulp bij een steeds digitaler wordende wereld en draaien taalprojecten met nieuwkomers. Juist ook in kleinere kernen heeft de bibliotheek een belangrijke buurthuisfunctie.”

Met de ondertekening is de samenwerking officieel bekrachtigd. De komende jaren bouwen gemeenten en de bibliotheek verder aan plekken, waar inwoners zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en mee blijven doen in de samenleving.

Met de ondertekening is de samenwerking officieel bekrachtigd. Foto: aangeleverd.