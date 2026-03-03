Verkiezingskoorts stijgt in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang. Lokale politieke partijen zetten alles op alles om de aandacht van de kiezer te trekken. Op sociale media buitelen berichten, filmpjes en foto’s over elkaar heen. Professioneel ogende beelden, acterende kandidaten en zorgvuldig gekozen locaties moeten de boodschap zo aantrekkelijk mogelijk overbrengen.

Naast inhoud lijkt ook presentatie een steeds grotere rol te spelen. Er wordt met pakkende teksten en thema’s ingespeeld op het gevoel van de kiezer. De vraag is in hoeverre kiezers zich laten leiden door het beeld en in hoeverre zij zich verdiepen in de partijprogramma’s.

Verharde campagne

Tegelijkertijd wordt het onderlinge debat op sociale media steviger van toon. Partijen reageren direct op elkaars voorstellen en standpunten die online worden geplaatst. Harde kritiek, zelfs op de man of vrouw, wordt daarbij niet geschuwd en discussies worden publiekelijk gevoerd. Daarmee verplaatst een deel van de verkiezingsstrijd zich naar het digitale domein, waar berichten zich snel verspreiden en reacties direct zichtbaar zijn.

Discussie over Kieskompas

Het digitale stemhulpmiddel Kieskompas leidde ook tot discussie. Sommige partijen uiten kritiek op hoe zij in het politieke spectrum worden geplaatst, ondanks dat zij zelf hebben meegewerkt aan de samenstelling van de vragen. Ook inwoners stellen vragen bij het opstellen van de stellingen: volgens hen had de kieswijzer onafhankelijker moeten worden samengesteld. De gemeente benadrukt dat de vragen zorgvuldig zijn opgesteld in overleg met alle partijen en dat er bewust niet is gekozen voor een AI-gebaseerde stemhulp.

Ook inwoners voeren ‘campagne’

Opvallend is dat niet alleen politieke partijen campagne voeren. Ook inwoners mengen zich actief in het verkiezingsdebat. In Mijdrecht stond bij winkelcentrum De Lindeboom een opvallend geel autootje. Het bleek een actie van inwoners die zijn aangesloten bij het ‘Bezwaarmakers Collectief Vinkeveense Plassen’. Zij spraken winkelend publiek aan en gaven een stemadvies, waarbij zij opriepen om vooral niet op bepaalde partijen te stemmen en juist wel op partijen die volgens hen hun belangen behartigen. Daarnaast zijn op diverse plaatsen posters van politieke partijen beplakt met stickers. Hoewel meningsverschillen bij verkiezingen horen, roept dit bij sommigen vragen op over de grenzen van fatsoen in de campagne.

Laatste woord voor de kiezer

De komende weken zal duidelijk worden hoe de verkiezingsstrijd zich verder ontwikkelt. Maandag 9 maart is er het verkiezingsdebat waar de lijsttrekkers live in actie komen. Onder leiding van Patrick Lodiers gaan de politici met elkaar in debat over de thema’s die in de stemhulp staan. Uiteindelijk is het laatste woord voor de kiezer, die op 18 maart zijn of haar stem kan uitbrengen.

In Mijdrecht stond bij winkelcentrum De Lindeboom een opvallend geel autootje, een actie van inwoners die zijn aangesloten bij het ‘Bezwaarmakers Collectief Vinkeveense Plassen’. Foto: Peter Pos.