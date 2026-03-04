Veelzijdige expositie kondigt lente aan

Mijdrecht – Van 5 maart tot en met 14 maart is er in de galerie van KunstRondeVenen in Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht een zeer veelzijdige expositie ingericht, met werk van drie kunstenaars, die zeer diverse kunstdisciplines vertegenwoordigen. De expositie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

De natuur is majestueus, krachtig en rauw, maar tegelijk een bron van rust, liefde, kleur, stilte, hoop en groei. Voor Maaike van Rijn vormt de natuur een spiritueel symbool van diezelfde hoop, liefde en groei en is zij een onuitputtelijke inspiratiebron voor haar creaties. Maaike, opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK), staat bekend om haar voorliefde voor sprekende kleuren die haar schilderijen een fantasievolle, levendige uitstraling geven.

Niets past beter bij het voorjaar, dan het ei. Edith Veenhof laat verschillende technieken van bewerkte eieren zien. Van zeebravink- tot struisvogelei en alles wat er tussenin zit, is in deze expositie te zien. Elk ei is uniek. Ook van het kleinste ei is een mooi sieraad te maken. Edith haalt haar inspiratie uit de natuur, magazines, mode, sprookjes en fabergé eieren. Edith heeft met haar eieren in binnen- en buitenland diverse prijzen gewonnen. Laat je verwonderen door wat er zoal met een ei kan worden gecreëerd en door de diversiteit van techniek.

Bij Karin de Rooij-Leicht ontstond in 1998 haar interesse in beeldhouwen en begon zij een opleiding bij Stephanie Rhode. In eerste instantie werkte zij voornamelijk in speksteen en albast. Door workshops te volgen leerde zij werken met hardere steensoorten zoals serpentijn en diverse marmersoorten. Abstract werken ligt haar het meest, meestal ontstaat een idee spontaan, vanuit de ruwe steen ziet zij vaak wel wat zij wil. Soms werkt zij ook wel met kunsthars. Af en toe vindt zij het ook boeiend om figuratief te werken. Aangezien zij nieuwsgierig is naar wat er allemaal mogelijk is, volgt zij zo nu en dan een cursus, waarbij naar model wordt gewerkt en laat zij het kleimodel, als het naar haar zin is, in brons gieten.

Voor meer informatie over de kunstenaars en de kunstenaarsvereniging: www.kunstrondevenen.nl en de Facebookpagina van KunstRondeVenen.

Op de foto: Niets past beter bij het voorjaar, dan het ei. Werk van Edith Veenhof. Foto: aangeleverd.