Veelzijdige duo-expositie bij KunstRondeVenen

Mijdrecht – Van 22 januari tot en met 7 februari is er in de galerie van KunstRondeVenen een expositie ingericht met werk van Gitta ten Hoope en Bas van Duyvenbode. De galerie is gevestigd in winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht en is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 16 uur. De kunstenaars zijn zelf aanwezig om hun werk toe te lichten.

Tekeningen en schilderijen

Gitta ten Hoope vindt veel voldoening en rust in het tekenen en schilderen, en dat doet zij dan ook al haar hele leven lang. Zij maakt tekeningen met potlood, pen en pastelkrijt en zij schildert met aquarel, acryl en olie. Zij probeert graag nieuwe dingen en zoekt in alles de uitdaging op. Geïnspireerd op de natuur maakt zij mooie landschappen, dieren die zij tegen komt en bijzondere planten. Een speciale liefde heeft zij voor het maken van botanische aquarellen en pentekeningen. Hierbij is het belangrijk dat deze botanisch kloppen en ook nog mooi zijn. Sinds een aantal jaren is zij lid van de Botanisch Kunstenaars Nederland waar zij o.a. lessen gevolgd heeft in de botanische tuin van Leiden. Sinds 2022 verkoopt zij haar werk als fine art prints in gelimiteerde oplage en ook origineel werk. Op Instagram is zij te volgen onder ‘Git it is!’.

Airbrush

Bas van Duyvenbode beweegt zich door de wereld met een airbrush als verlengstuk van zijn adem. Geboren in Amsterdam en werkzaam in Vinkeveen en Lelystad, creëert hij beelden, die tegelijk speels, kleurrijk en maatschappijkritisch zijn. Zijn werk speelt zich vaak af in een surrealistische werkelijkheid, waarin humor en verbeelding scherpe vragen verzachten. Kleur is zijn passie; de airbrush zijn meesterinstrument. Hoewel de klassieke technieken met olieverf hem niet onbekend zijn. Voor Bas is creëren geen keuze maar noodzaak. Zoals zuurstof voor de longen, zo is het maken van kunst voor hem onmisbaar. Geen dag gaat voorbij zonder de drang om nieuwe ideeën om te zetten in beeld. Of om zijn studenten verder te helpen op hun creatieve reizen. Hij werkt vanuit zijn eigen atelier aan huis, in Vinkeveen, een persoonlijke plek waar zijn autonome kunst ontstaat. Daarnaast is hij docent aan de Airbrushacademie in Lelystad, een andere locatie waar hij samen met Anneke lesgeeft. In deze school draagt hij zijn technische kennis en artistieke visie over aan cursisten die zich willen verdiepen in de kunst van airbrush. Als kunstenaar en leraar blijft Bas van Duyvenbode bouwen aan werelden die prikkelen, verwonderen en aanzetten tot denken. Hij past de airbrush-techniek toe op alle ondergronden en werkt in olieverf op canvas. Zijn stijlen zijn realisme, surrealisme en fantasy.

Meer informatie over KunstRondeVenen en de kunstenaars: www.kunstrondevenen.nl.

Sneeuw lucht in de bergen. Foto: Bas van Duyvenbode