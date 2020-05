Veel bekijks bij auto te water in Hortensialaan

Aalsmeer – Tijdens een klopjacht door de politie is op vrijdag 8 mei rond kwart voor negen in de avond een auto in de sloot bij de Hortensialaan beland. Volgens getuigen reed de auto met hoge snelheid door de wijk. Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren. De auto ramde eerst een boom en reed vervolgens het water in.

De politie kreeg na het ongeval hulp van de brandweer, een duikteam en de ambulancedienst. Ook de traumaheli kwam ter plaatse en landde op het terrein naast de leegstaande Zuiderkerk.

De duikers troffen in de auto geen personen aan. De bestuurder bleek zelf uit de auto te zijn geklommen en was op de vlucht geslagen. Bij het Maarse & Kroonhof werd de bestuurder gewond aangetroffen. Er is eerste hulp verleend, waarna de bestuurder naar het ziekenhuis is vervoerd per ambulance.

Het ongeval trok veel bekijks. Vele omwonenden kwamen af op de geluiden van de politieauto’s, brandweerwagen en de helikopter. Ondanks de drukte werd aan de hulpdiensten voldoende ruimte gegeven om hun werk te doen. De gewonde bestuurder zal in een later stadium verhoord worden.

Foto’s: Marco Carels