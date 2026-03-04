Vanuit De Ronde Venen naar Kamerik wordt ‘hobbelig’

Regio – De Provincie Utrecht bouwt van maandag 9 maart tot en met vrijdag 24 april de kruising van de N212 en de N405 in Kamerik om tot rotonde. Daarmee kan het verkeer in de toekomst beter en veiliger doorstromen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig de weg in fases af te sluiten. Het werk wordt uitgevoerd door KWS in opdracht van de provincie Utrecht. Tijdens de werkzaamheden wordt het bestaande asfalt verwijderd, wordt de nieuwe rotonde aangelegd en wordt nieuw asfalt en markering aangelegd.

Om het werk veilig en vlot uit te voeren, werkt KWS in twee fases, waarbij steeds een deel van de weg is afgesloten. Fase 1: maandag 9 maart – zondag 12 april. De Spruitweg (N405) is afgesloten vanaf de Beukenlaan tot de kruising met de N212 (Ingenieur Enschedeweg). Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N212, N198, Utrechtsestraatweg in Woerden en de N405. Kamerik is in deze fase alleen bereikbaar vanuit Woerden. De N212 blijft open voor verkeer.

Fase 2: maandag 13 april – vrijdag 24 april. De Spruitweg (N405) blijft afgesloten vanaf de Beukenlaan tot de kruising met de N212 en de Ingenieur Enschedeweg (N212) is afgesloten tussen de Houtdijk en het Oortjespad. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N401, A2, A12, N419 en de N198. Kamerik is alleen bereikbaar vanuit Woerden. De omleidingsroutes worden met gele borden langs de weg aangegeven.

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden aan de kruising gebruik blijven maken van het bestaande fietspad langs de N212 en de N405. Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk om de N212 ter plaatse van de kruising met de N405 over te steken.

Buslijn 123 rijdt normaal tussen Woerden en Mijdrecht via de N405. Tijdens fase 1 volgt de bus een omleiding en worden de haltes in Kamerik niet bediend. Tijdens fase 2 rijdt lijn 123 niet. Buslijn 524 bedient tijdens de werkzaamheden alle haltes die normaal gesproken ook worden bediend.

Op de foto: De Provincie Utrecht bouwt van maandag 9 maart tot en met vrijdag 24 april de kruising van de N212 en de N405 in Kamerik om tot rotonde. Foto: Provincie Utrecht.