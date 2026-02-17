Uithoornse karter Julian Altelaar start nieuw seizoen in GK4

Uithoorn – Karter Julian Altelaar uit Uithoorn staat aan de vooravond van een nieuw seizoen in de GK4 Kart Series. De coureur komt dit jaar uit in de X30 Senior-klasse, een van de meest competitieve categorieën binnen het Belgisch/ Nederlandse kartkampioenschap.

Altelaar rijdt het seizoen met nieuw materiaal en blijft voor het derde opeenvolgende jaar verbonden aan het Belgische DFK Kart Racing Team. De continuering van deze samenwerking biedt volgens de rijder een stabiele basis om zich verder te ontwikkelen.

“Het is prettig om met een vertrouwd team aan een nieuw seizoen te beginnen”, zegt Altelaar. “We weten wat we aan elkaar hebben en met het nieuwe materiaal kunnen we gericht werken aan verbetering.”

De GK4 Kart Series bestaat uit meerdere wedstrijden op verschillende circuits in België en Duitsland en staat bekend om het hoge sportieve niveau. In de X30 Senior-klasse nemen ervaren rijders uit het binnen- en buitenland het tegen elkaar op.

Altelaar kijkt met ambitie vooruit. “Het doel is om constant te zijn en elke race progressie te laten zien. Als alles samenkomt, kunnen we ons mengen in een sterk veld.”

Met zijn deelname aan het GK4-kampioenschap vertegenwoordigt Julian Altelaar ook dit seizoen Uithoorn op internationaal kartniveau.

Karter Julian Altelaar uit Uithoorn staat aan de vooravond van een nieuw seizoen in de GK4 Kart Series. Foto: aangeleverd.