Pannenkoekendag bij Jeu de Boulesclub Abcoude

Abcoude – Bij Jeu de Boulesclub Abcoude was donderdag 14 mei niet alleen Hemelvaartsdag, maar ook pannenkoekendag. ’s Ochtends werd er eerst een uur jeu de boules gespeeld, daarna was er koffie met wat lekkers en vervolgens weer een uur jeu de boulen.

Tijdens deze tweede ronde bereidden organisator Ingrid van Schaick en haar pannenkoekenteam een heerlijke lunch, met uiteraard pannenkoeken als hoofdgerecht. Pannenkoekendag is een van de vele speciale evenementen die bij Jeu de Boulesclub Abcoude elk jaar georganiseerd worden voor de leden; naast de gewone speeltijden op zondagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagochtend, donderdagochtend en donderdagavond. Zoals pannenkoekendag goed laat zien, staat het spelplezier en de gezelligheid centraal bij Jeu de Boulesclub Abcoude.

Geïnteresseerd geraakt? Belangstellenden zijn welkom om eens geheel vrijblijvend mee te spelen op de sfeervolle boulodrôme aan de Molenweg 19B in Abcoude. Stuur een e-mail aan secretaris Janny de Breij: secretaris@jdbca.nl.

Op de foto: Organisator Ingrid van Schaick (links) en haar pannenkoekenteam bereidden een heerlijke lunch. Foto: aangeleverd.