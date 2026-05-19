Nieuwe expositie AKM in Gezondheidscentrum De Ronde Venen

Mijdrecht – In Gezondheidscentrum De Ronde Venen aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht is een nieuwe expositie ingericht door Atelier de Kromme Mijdrecht (AKM). De tentoonstelling bestaat uit werken van meer dan dertig leden, waaronder ook creaties van de jeugdgroepen.

Een groot deel van de kunstwerken is gemaakt rondom het thema ‘Daar zit muziek in’. Bezoekers kunnen genieten van een breed scala aan onderwerpen en technieken. De expositie bestaat voornamelijk uit figuratieve werken, aangevuld met een aantal abstracte kunstwerken. De tentoonstelling is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur vrij toegankelijk voor publiek.

Breed publiek

Atelier de Kromme Mijdrecht verzorgt al vele jaren wisselende exposities in het Gezondheidscentrum De Ronde Venen. Zowel volwassen leden als jeugdleden krijgen daarbij de gelegenheid hun werk aan een breed publiek te presenteren. Hoewel Atelier de Kromme Mijdrecht inmiddels is verhuisd naar Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen blijven de leden ook in de toekomst exposities organiseren in het gezondheidscentrum in Mijdrecht.

Atelier de Kromme Mijdrecht (AKM) is een vereniging voor amateur- en hobbykunstenaars uit de gemeente De Ronde Venen en omgeving. Jong en oud kunnen er onder begeleiding van ervaren kunstdocenten leren tekenen en schilderen. De lessen worden aangeboden op verschillende dag- en avondmomenten in kleine groepen van gemiddeld acht tot twaalf deelnemers. Sinds de oprichting in 1980 hebben honderden kinderen en volwassenen kennisgemaakt met tekenen en schilderen via AKM. Naast creatieve ontwikkeling staat ook het sociale aspect centraal binnen de vereniging.

Leden en docenten welkom

AKM heeft momenteel nog ruimte voor nieuwe leden en cursisten. Daarnaast is het atelier op zoek naar nieuwe docenten tekenen en schilderen om het lesaanbod verder uit te breiden en voort te zetten voor de toekomst. Meer informatie is te vinden via www.atelierdekrommemijdrecht.nl. Aanmelden kan via het contactformulier of per e-mail via leden@atelierdekrommemijdrecht.nl. Voor meer informatie of interesse in de aankoop van de geëxposeerde werken in het gezondheidscentrum kan contact worden opgenomen met rnonnekes@hotmail.com.

