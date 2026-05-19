Mijdrecht – Na het grote succes van de recentelijk gehouden snuffelmarkt organiseert RK Kerk Sint Jan de Doper opnieuw een aantrekkelijk evenement voor liefhebbers van tweedehands vondsten; vrijdag 22 en zaterdag 23 mei aanstaande vindt een grote tweedaagse boekenmarkt plaats aan de Oosterlandweg 3A in Mijdrecht.

Bezoekers zijn beide dagen welkom van 10.00 tot 16.00 uur en kunnen hun hart ophalen aan een indrukwekkend aanbod van meer dan 7000 boeken in diverse genres. Van romans en thrillers tot kinderboeken, kookboeken en informatieve uitgaven.

Opbrengst goed besteed

Naast boeken is er ook een ruime collectie puzzels, cd’s, dvd’s en lp’s te vinden, waardoor ook muziekliefhebbers en filmliefhebbers volop keuze hebben. De markt wordt gehouden in een sfeervolle, ruime locatie waar bezoekers rustig kunnen rondkijken en zoeken naar bijzondere vondsten met zitjes voor koffie, thee en versnaperingen.

De organisatie kijkt met veel voldoening terug op de snuffelmarkt in april die zeer druk werd bezocht en als een groot succes werd ervaren. Met deze boekenmarkt hoopt men opnieuw veel bezoekers te mogen verwelkomen.

De opbrengst van de boekenmarkt wordt besteed aan de vele goede doelen die de organisatie RK kerk Sint Jan de Doper financiert, waaronder ook onderhoud aan de 150-jarig bestaande kerk. Toegang en parkeren is gratis.

Grote tweedaagse boekenmarkt in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.