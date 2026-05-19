Mijdrecht – Afgelopen zaterdag nam de juniorenploeg van Jeugdbrandweer Mijdrecht deel aan de kwalificatiewedstrijd van Jeugdbrandweer Nederland in Almere. De ploeg behaalde een knappe derde plaats en heeft zich daarmee geplaatst voor de halve finale op 20 juni in Oss.

Om 08.30 uur vertrok de ploeg richting de brandweerpost Poort in Almere. Rond 10.15 uur kregen de deelnemers een melding van een gebouwbrand in een schoolgebouw. Bij aankomst werd direct gestart met de inzet. De sleutelhouder overhandigde de plattegrond aan de bevelvoerder, terwijl de aanvalsploeg een buitenverkenning uitvoerde. Tijdens deze verkenning werd een brandhaard ontdekt en deze informatie werd direct teruggekoppeld aan de bevelvoerder. Ondertussen legde de waterploeg de watertoevoer aan vanaf de pompbediende. De pompbediende zorgde ervoor dat de ploeg veilig kon werken en continu over voldoende water beschikte.

Snel onder controle

Na een korte binnen verkenning werd duidelijk waar de brandhaard zich bevond en hoe de brand zich had uitgebreid. De bevelvoerder besloot daarop twee stralen lagedruk in te zetten om de brand effectief te bestrijden. Dankzij het snelle optreden was de brand snel onder controle en kon worden gestart met nablussen. Na het ventileren van de betrokken ruimtes kon de inzet worden afgerond.

Tijdens de prijsuitreiking om 18.00 uur kreeg de ploeg te horen dat zij als derde waren geëindigd. Met dit resultaat heeft Jeugdbrandweer Mijdrecht zich geplaatst voor de halve finale, die op 20 juni zal plaatsvinden in Oss.

De ploeg bestond uit bevelvoerder Finn van Dijk, pompbediende Laurens van de Linden, nummer 1 Shanaya van Goor, nummer 2 Joey Hooijmaijers, nummer 3 Roy Zum Vorde Sive en nummer 4 Max Felix.

Halve finale voor Jeugdbrandweer Mijdrecht. Foto: aangeleverd.