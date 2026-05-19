Pokertoernooi Dutch Poker Series strijkt neer in Vinkeveen

Vinkeveen – Vinkeveen staat zondag 31 mei 2026 in het teken van poker. In Partycentrum de Vink wordt die middag een toernooi van de Dutch Poker Series gespeeld, een landelijke reeks die ruimte biedt aan zowel beginnende als ervaren pokerspelers. Vanaf 16.00 uur kunnen deelnemers hun strategische vaardigheden aan tafel laten zien.

De Dutch Poker Series staat bekend als een laagdrempelige en toegankelijke competitie, waarin naast het wedstrijdelement ook gezelligheid centraal staat. De serie trekt spelers uit het hele land en biedt hen de kans om in een ontspannen setting ervaring op te doen met competitief poker. Sinds 2025 is de bekende Nederlandse pokerspeler Marcel Luske aan de serie verbonden als ambassadeur, wat de groeiende populariteit van het toernooi benadrukt.

Ranking punten

Elke toernooiwinnaar ontvangt een bokaal en plaatst zich automatisch voor de grote finale, die in januari 2027 op het programma staat. Daarnaast verzamelen alle deelnemers ranking punten, die meetellen voor het algemeen klassement van de Dutch Poker Series.

Het toernooi vindt plaats in Partycentrum de Vink, aan de Herenweg 55 in Vinkeveen. Deelname staat open voor spelers van alle niveaus.

