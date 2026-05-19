Schapen van Boerenvreugd klaar voor de zomer

Aalsmeer – De schapen van kinderboerderij Boerenvreugd zijn weer klaar voor de zomer. Tijdens het schaapscheerfeest op woensdag 13 mei werden de dieren geschoren door schaapscheerder Eelco. Veel kinderen hebben hem geholpen bij deze klus.
Bezoekers konden een kijkje nemen bij de spinster en de viltster die demonstreerden hoe zij de wol verder verwerken. Er werden door de kinderen ook nog prachtige schaapjes geknutseld die de bezoekertjes mee naar huis mochten nemen. Bij het keutel raden konden bezoekers een gokje wagen. Het was weer een gezellige middag op de boerderij!
Foto: Schapen scheren bij de kinderboerderij (foto aangeleverd).