Tweedaagse jaarmarkt Mijdrecht gebukt onder wisselvallig weer

Mijdrecht – De tweedaagse jaarmarkt in Mijdrecht heeft vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei opnieuw veel bezoekers getrokken. Ondanks het typisch Hollandse lenteweer met afwisselend flinke buien en zonnige momenten, lieten inwoners van De Ronde Venen en bezoekers uit de regio zich niet tegenhouden om één van beide dagen naar het dorpscentrum te komen. Vanaf de ochtend was het al gezellig druk tussen de vele marktkramen.

Bezoekers slenterden langs kramen met kleding, accessoires, lekkernijen en allerlei andere producten. Voor jong en oud was er volop vermaak aanwezig. Hoewel een jaarmarkt vaak vooral volwassenen trekt, konden ook kinderen genieten van snoep, snacks en leuke kraampjes, speciaal voor hen. Tijdens droge perioden stroomde het centrum van Mijdrecht vol met bezoekers en hing er een gezellige en gemoedelijke sfeer.

Wanneer er een stevige regenbui viel, zochten mensen tijdelijk beschutting onder marktkramen, in winkels of in de Lindeboom. Gelukkig duurden de buien meestal niet lang en kwam de levendige sfeer snel weer terug. De tweede marktdag oogde wat somberder dan de vrijdag, met donkere Hollandse luchten en af en toe wat regen; maar het bleef de hele dag druk.

De jaarmarkt 2026 kan worden afgesloten als een zeer geslaagde editie, waarbij het wisselvallige weer de gezelligheid geen moment in de weg heeft gestaan.

Op de foto: Donkere wolken symbolisch boven voor de tóch geslaagde tweedaagse jaarmarkt in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.