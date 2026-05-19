Feestelijke start avondvierdaagse Kudelstaart

Kudelstaart – De avondvierdaagse is afgelopen maandag 18 mei feestelijk van start gegaan in Kudelstaart. Bij de parkeerplaats van RKDES was het een drukte van belang. Heel veel (school)kinderen en volwassenen doen mee en allen waren bij het officiële startsein met confetti door burgemeester Gido Oude Kotte.

Het was prima weer om 5 of 10 kilometer te gaan lopen, het zonnetje liet zich zelfs zien. De eerste dag stond gelijk de favoriete route van een groot aantal deelnemers op het programma: Door het weiland, over de dijk, tussen de koeien.

Donderdag 21 mei is alweer de laatste dag. De start en finish is vanaf de parkeerplaatsen van de scholen in de Zonnedauwlaan in Kudelstaart. De deelnemers aan de 10 kilometer starten om 18.00 uur en de (grootste) groep die 5 kilometer gaat wandelen mag gaan stappen vanaf 18.30 uur. De deelnemers hopen na afloop op een feestelijk onthaal door vrienden, familie, buren, etc. Maar na de ‘huldiging’ mogen de beentjes omhoog en mag bijgekomen worden van vier dagen wandelen, gezelligheid, saamhorigheid en niet te vergeten: veel kletsen en (gezond) snoepen!

