Uithoorn over Schiphol: Afspraak is afspraak!

Uithoorn –Op 30 januari heeft Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), op een persconferentie bekendgemaakt dat hij geen advies gaat uitbrengen aan de minister. Het betreurt de gemeente Uithoorn dat het de voorzitter niet gelukt is om met een gedragen advies te komen over de toekomst van Schiphol.



Al jaren praten Schiphol, de luchtvaartsector, milieuorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten, provincies en omwonenden over hoe Schiphol overlast van luchtvaart kan beperken en welke groei van het vliegveld in de toekomst eventueel nog mogelijk is. Alders heeft vanavond geconcludeerd dat de betrokkenen het niet eens kunnen worden over een advies. De gemeente Uithoorn had dat graag anders gezien.

Wethouder Hans Bouma van Uithoorn: “Er is afgelopen maanden en jaren heel veel gesproken over groei, zonder dat gemaakte afspraken over het beperken van overlast tot serieuze maatregelen hebben geleid. Daarom wil de gemeente Uithoorn dat hinderbeperking eerst concreet wordt. Als omgeving hebben we niet het gevoel dat we daarin door de sector serieus zijn genomen.”

Toekomst

Het mislukken van de overleggen aan de zogenaamde Alderstafel, betekent dat de landelijke politiek nu aan zet is.

Bouma: “Het is nu aan de minister om te bepalen hoe ze alsnog tot een besluit komt waarvoor draagvlak is in de omgeving. Daarvoor zal het overleg in de Omgevingsraad Schiphol door moeten gaan, zolang er nog geen beter alternatief is. Het lijkt ons echter ongeloofwaardig om daarvoor op dezelfde weg door te gaan, die de afgelopen tijd niet tot resultaat heeft geleid.”