Uithoorn ondertekent Convenant Platform Veilig Ondernemen

Uithoorn – Onder voorzitterschap van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, hebben alle partners van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) woensdag 30 januari het convenant 2019 – 2022 ondertekend. Namens de gemeente Uithoorn heeft burgemeester Pieter Heiliegers het convenant ondertekend. Het PVO zet zich in voor een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam – Amstelland. Naast burgemeesters en wethouders van de Amsterdam-Amstelland gemeenten tekenden vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen, Politie Eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie het convenant. Het doel is het nog verder verbeteren van de veiligheid voor ondernemers in Amsterdam-Amstelland waarbij de convenantpartners samen de strijd aangaan tegen zaken als overvallen, cybercrime en ondermijning.