Tweede Kamerlid naar De Ronde Venen

Mijdrecht/Abcoude – Zaterdag 14 maart brengt Tweede Kamerlid Ilana Rooderkerk (D66) een bezoek aan de gemeente De Ronde Venen. Inwoners van Mijdrecht en Abcoude krijgen die middag de kans om persoonlijk met haar in gesprek te gaan over actuele thema’s en de koers van de landelijke politiek.

In gesprek in Mijdrecht centrum

Het bezoek begint in het hart van Mijdrecht. Van 13.00 tot 14.00 uur is Rooderkerk aanwezig in het centrum van Mijdrecht. Tijdens een wandeling door het winkelgebied zal zij kennis maken met lokale ondernemers en het winkelend publiek. Dit is hét moment voor inwoners om op een laagdrempelige manier hun vragen te stellen of zorgen te delen.

Meet & greet in Het Sporthuis Abcoude

Na het bezoek aan Mijdrecht reist het Tweede Kamerlid direct door naar Abcoude. Van 14.15 tot 15.00 uur vindt daar een ‘meet & greet’ plaats in Het Sporthuis. Hier is uitgebreid de tijd voor een goed gesprek. Of het nu gaat om wonen, zorg, onderwijs of de toekomst van de regio: iedereen is van harte welkom om aan te sluiten en mee te praten onder het genot van een kop koffie. Weten waar D66 voor staat of een dringende vraag aan Ilana Rooderkerk? Kom dan op 14 maart langs in Mijdrecht of Abcoude.

Ilana Rooderkerk. Foto: aangeleverd.