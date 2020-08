Toch nog corona-veilige opening voor Jasmyn

Aalsmeer – Na drie keer uitgesteld te zijn, lukte het donderdag 6 augustus toch om de tentoonstelling van Jasmyn Buck in de foyer van De Oude Veiling officieel te openen.

Wat familie, vrienden en collega’s kregen toestemming om – met inachtneming van de anderhalve meter – haar schilderijen te bekijken. Aan de hand van een interview vertelde Jasmyn met veel enthousiasme en liefde over haar werk en werkwijze.

Haar gevoel voor kleur en techniek, het durven experimenteren met verschillende materialen maakt het werk origineel en veelbelovend voor de toekomst. Er mag verwacht worden dat het zeker niet bij deze eerste solo-tentoonstelling blijft.

De reacties waren uitstekend en als kers op de taart werd er ook een boeiend schilderij aangekocht. Het is mooi dat het werk in een sfeervolle kantoorruimte komt te hangen. Kunst hoort thuis op de werkvloer. Er was een hapje en een drankje en allemaal vrolijke mensen met Jasmyn als een stalend middelpunt.

Tot eind augustus zijn de schilderijen van Jasmyn Buck en de portretten van Wim Keessen te zien in de ‘Huiskamer van Aalsmeer’ in de Marktstraat.

Janna van Zon