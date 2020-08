Tips van Brandweer voor koel Rozenholm

Aalsmeer – Woensdag 12 augustus omstreeks kwart over tien in de ochtend is de Brandweer van Aalsmeer gevraagd naaar Rozenholm aan het Molenpad te komen. In het verpleegtehuis was de temperatuur binnen hoog opgelopen, waardoor de situatie onhoudbaar werd voor bewoners en medewerkers.

De Aalsmeerse brandweer heeft niet de brandslang uitgerold, maar wel een aantal oplossingen aangedragen aan de instelling om zelf voor verkoeling te kunnen zorgen.

Dinsdag was de Brandweer al opgeroepen door zorgcentrum ’t Kloosterhof, omdat de temperatuur te hoog op liep op de hoogste verdiepingen en bewoners onwel waren geworden van de hitte. Allen zijn ter plaatse geholpen door de medewerkers van de ambulancedienst. Voor zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat is wel de bluswagen ingezet en is het dak door de brandweer, samen met enkele collega’s uit Amstelveen, goed nat gespoten om verkoeling te geven.

Foto: VTF – Laurens Niezen