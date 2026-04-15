‘The 70’s Unplugged’ laat de Seventies herleven

Door Peter Pos.

Mijdrecht – Het getal zeventig stond zaterdag 11 april centraal in het Oude Parochiehuis. De band ‘The 70’s Unplugged’ nam het publiek mee terug naar de tijd van lp’s, cassettebandjes en de mooiste popmuziek uit de jaren zeventig. Ook in de zaal zelf was het getal zeventig goed vertegenwoordigd. Wie deze muziek bewust heeft meegemaakt, moet immers inmiddels een respectabele leeftijd hebben bereikt. Maar dat deed niets af aan de sfeer, integendeel. De energie spatte ervan af en de herinneringen waren bijna voelbaar.

CultuurHuis Mijdrecht had weer een cultureel avondje om de hoek georganiseerd in het Oude Parochiehuis. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik naar een band genaamd Decade ging, maar dat bleek de naam van de jubileumshow te zijn. De band zelf heet ‘The 70’s Unplugged’ en viert met deze theatertoer hun tienjarig bestaan. De band is al jaren een vaste waarde op de Nederlandse podia en speelt voor volle, enthousiaste zalen. Het concept is vergelijkbaar met een tribute-act, maar dan net even anders. In plaats van één artiest na te doen, brengen ze een breed scala aan nummers uit de jaren zeventig. Bekende hits, maar ook minder voor de hand liggende pareltjes komen voorbij. Alles in een akoestisch jasje, met veel respect voor het origineel. Het resultaat: een warme, intieme en vooral gezellige voorstelling. Laat ik het een feelgood tribute-act noemen.

Muzikale klasse

De band bestaat uit vijf muzikanten. Vanessa Thuyns en Joost Dobbe nemen het grootste deel van de zang voor hun rekening. Vanessa wist met haar sterke stem indruk te maken en zat regelmatig achter de piano. Joost, onafscheidelijk van zijn gitaar, liet met zijn uitzonderlijke mondharmonicaspel zien een veelzijdig muzikant te zijn. De rest van de band maakt het geheel compleet. Leo Mongula speelde basgitaar en contrabas, Jan Willem Verbeek zorgde voor fraai gitaarwerk en pakte ook nog de mandoline erbij, en René Veerhuis hield het geheel strak bij elkaar op zijn indrukwekkende drumstel. Daarnaast fungeerden deze drie muzikanten ook als achtergrondkoor, wat de nummers nog meer meerstemmige sfeer gaf. Het was niet alleen een genot om naar te luisteren, maar ook leuk om naar te kijken.

Lokaal tintje

Voor deze jubileumtour speelt de band juist de nummers waar ze zelf zo van houden, maar die eerder minder vaak aan bod kwamen. Dat zorgde voor een mooie mix van herkenning en verrassing. Tussen de nummers door deelden ze leuke anekdotes en verhalen uit hun tienjarig bestaan. In Mijdrecht kreeg de avond een extra lokaal tintje. Drummer René Veerhuis blijkt namelijk gewoon in Mijdrecht te wonen en speelde dus een thuiswedstrijd. Hij werd dan ook door de band achter zijn drumstel vandaan gehaald en kreeg een speciaal moment of fame. Het publiek onder wie zijn vrouw, familie, vrienden en dorpsgenoten gaven hem een warm applaus.

Winkelen bij de Loods

Zangeres Vanessa vertelde een anekdote over dat René altijd ruim op tijd aanwezig is, terwijl de rest van de band het wat rustiger aan doet. Als de andere bandleden dan aankwamen was René vaak even shoppen in het plaatselijke centrum van de speelstad. Ook in Mijdrecht werd er ‘gewinkeld’, onder meer bij De Loods. René gaf toe dat hij dit graag doet en hij in Mijdrecht een rode stropdas had gekocht. En niet alleen dat: hij haalde ook een vogelfluitje tevoorschijn. Samen met Vanessa zong hij daarna op verrassende wijze het nummer ‘Blackbird’. Daarna nam hij weer plaats achter zijn drumstel om zijn thuiswedstrijd voort te zetten.

Op de foto: ‘The 70’s Unplugged’ liet de Seventies herleven. Foto: aangeleverd.