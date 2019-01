Thamen zoekt honkballers!

De Kwakel – Honkbal en softbalvereniging Thamen is voor het derde heren honkbalteam dringend op zoek naar enthousiaste (jonge) heren.

Het derde team is een team met jongens vanaf 17 jaar en ouder, maar zij zoekt nog een aantal extra spelers om het seizoen te kunnen beginnen.

Heb jij honkbalervaring en heb je weer zin om te spelen? Of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Laat het weten. Het team speelt in de senioren 4e klasse wedstrijden van 2 uur en traint nu nog in sporthal De Scheg, maar gaat vanaf half maart weer naar buiten aan het complex aan de Vuurlijn in De Kwakel.

Alle randvoorwaarden zijn prima geregeld voor dit team om dit seizoen onder leiding van een enthousiaste coach weer het veld te gaan betreden en verder te groeien.

Heb je interesse? Komende zondag trainen de jongens van 16.00 tot 17.30 uur in De Scheg. Je kunt voor meer informatie echter ook altijd contact opnemen met 06-51679394 (buiten kantooruren) of via het e-mail adres: nieuweleden@thamen.info.

Andere leeftijdscategorie maar ook interesse om te honkballen, softballen of beeballen? Dan mag je natuurlijk ook altijd contact opnemen.