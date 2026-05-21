Handbal: Halve finales voor Heren HV Aalsmeer

Aalsmeer – Heren 1 van Royal FloraHolland HV Aalsmeer maakt zich op voor de halve finales van het Nederlands kampioenschap handbal. In een tweeluik neemt de ploeg het op tegen Hurry-Up uit Zwartemeer. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 23 mei vanaf 19.00 uur in Zwartemeer. De ontknoping volgt op maandag 25 mei (tweede Pinksterdag) om 15.00 uur in sporthal De Bloemhof aan de Braziliëlaan.

Na een overtuigend seizoen staat er nu veel op het spel: de winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor de finale van het Nederlands kampioenschap. Beide teams zullen er alles aan doen om die felbegeerde plek te bemachtigen. RFH HV Aalsmeer hoopt hierbij op de steun van het thuispubliek tijdens de return in De Bloemhof. Een volle tribune kan het team net dat extra zetje geven richting de finale. Supporters en liefhebbers zijn van harte welkom om de ploeg aan te komen moedigen in deze belangrijke fase van het seizoen.

De andere halve finale is tussen Kras Volendam en Bevo HC. Op zaterdag 23 mei om 17.00 uur in Volendam en zondag 24 mei om 17.00 uur in Panningen. Alle wedstrijden zijn live in te zien bij NOS Live (online en in de app).

De finale wordt eveneens gespeeld in een Best of Two-opzet. De eerste wedstrijd staat gepland op zondag 31 mei om 14.30 uur. De beslissende return volgt op zondag 7 juni om 14.00 uur. Samen bepalen deze duels wie zich landskampioen van het seizoen noemen. Ook de finales worden uitgezonden op NOS TV.