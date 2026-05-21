Voetbaltoernooi voor vrouwen bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Op zondag 31 mei organiseert FC Aalsmeer een sterk bezet MO17 (meiden onder 17) voetbaltoernooi, waaraan verschillende betaald voetbalorganisaties uit binnen- en buitenland meedoen. De sterke groei van meiden- en damesvoetbal bij FC aalsmeer is niet onopgemerkt gebleven en inmiddels zijn meerdere meiden vanuit de jeugdopleiding van FC Aalsmeer gescout voor clubs als Ajax, Excelsior, AZ, ADO Den Haag en Telstar/HERA.

Voor FC Aalsmeer vormt de toenemende belangstelling voor talentvolle meiden binnen de club aanleiding om het imago nog verder te versterken en de betaald voetbal organisaties ook naar FC Aalsmeer te laten komen.

Met deelnemers als FC Utrecht, AZ, Go Ahead Aegles, Sparta, maar ook buitenlandse clubs als KRC Genk, Beerschot en Zulte Waregem wil FC Aalsmeer een groot, sterk en aantrekkelijk meidenvoetbaltoernooi neerzetten. Daarnaast biedt dit ook een kans voor deze clubs en hun scouts om kennis te maken bij FC Aalsmeer. Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van dit voetbalspektakel. Het voetbalcomplex van FC Aalsmeer is te vinden aan de Beethovenlaan (wijk Hornmeer).

Foto: aangeleverd