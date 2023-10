Techniek Driedaagse: Grandioos techniekfestijn!￼

Regio – De 6e editie van de Techniek Driedaagse gaat de boeken in als een groot succes. In drie dagen tijd kwamen meer dan 4.000 enthousiaste leerlingen op bezoek en de Open Avond telde nog eens 2.000 bezoekers. Zij lieten zich allen verwonderen door de grote veelzijdigheid van de techniek. Zo verkenden ze onder andere de mogelijkheden van AI, ontdekten de werking van zonne-energie, een echo apparaat en leerden solderen.

Dat het evenement écht geslaagd was, bleek wel uit de Open Avond. Al vanaf 16.45 uur stonden de eerste bezoekers voor de deur te wachten. “Ik wil nog een sleutelhanger maken’’, vertelt Jens. “Daar was ik gisteren niet meer aan toe gekomen.’’ Alle scholen brengen voor anderhalf uur een bezoek aan de Techniek Driedaagse, maar voor Jens was dat eigenlijk te kort. “Ik heb nu ook mijn zusje meegenomen. Ik wil haar laten zien dat je hier ook in een tractor kunt zitten! En in de vrachtwagen. Dat vindt zij ook leuk!’’

Ook Dani staat voor de deur te wachten. Hij wil terug naar de branchehoek Logistiek. “Daar spelen we straks de finale van de quiz en kan je vette prijzen winnen’’, zegt hij. Daarnaast wil hij nog een keer een straatje leggen in een branchehoek Bouw. “Dat had ik vanmiddag ook al gedaan, maar vond ik echt heel leuk. Het lijkt zo makkelijk, maar dat is het niet. Ik ga het straks opnieuw proberen…’’

Melissa

Eenmaal in de branchehoek Bouw treffen we Melissa. Zij komt net van de kraan af. Haar grote ogen en haar brede grijns verraden het plezier dat zij gehad heeft. “Dit was echt vet!’’, zegt zij. Maar meer tijd om te praten heeft zij niet. “Nu ga ik een muurtje metselen…’’

Ook projectleider Karin Wateler is trots op het evenement dat tot doel heeft jongeren te enthousiasmeren voor de technische sector. “Het was genieten met hoofdletters’’, reageert zij. “Al die enthousiaste leerlingen die rennen naar de volgende workshop om maar niets te missen en daarna vol trots met hun werkstukken naar huis gaan! Al die vrijwilligers die met passie een workshop geven en hun technische kennis overdragen en de bezoekers die verrast zijn om te zien hoeveel bedrijven zich inzetten om leerlingen kennis te laten maken met techniek…. Fantastisch!’’

Het investeren in vakmensen van de toekomst vraagt om een lange adem, maar heel langzaam worden de eerste resultaten zichtbaar. “In 2016 bezocht een jongen met school de Techniek Driedaagse en maakte kennis met het vak webdevelopment’’, vervolgt Wateler. “Dat had gelijk zijn interesse. Inmiddels is hij afgestudeerd en werkt sinds kort bij een bedrijf in de regio. En hij was erbij op de 6e editie van de Techniek Driedaagse! Nu mocht hij zijn eigen enthousiasme overdragen aan de nieuwe lichting. Dat is toch geweldig? Daar doen we het voor!’’