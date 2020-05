Swingende ‘Dag van je Leven’ bevrijdingspop

Aalsmeer – Helaas heeft Stichting Dag van je Leven moeten besluiten haar jaarlijkse botendag, die voor 20 juni gepland stond, te annuleren. En de feestdag, die in september altijd in de feesttent op het Praamplein georganiseerd wordt, kan ook niet door gaan. Dat zijn geen leuke berichten voor de vele mensen met een verstandelijke beperking die in deze regio wonen.

Om ze een hart onder de riem te steken heeft het bestuur, samen met Stichting Ons Tweede Thuis, bedacht ze op 5 mei te laten genieten van muziek. Een soort bevrijdingspop, maar dan bij de eigen woningen. Bij alle zes de voorzieningen in de gemeente Aalsmeer werden activiteiten georganiseerd. Uiteraard op veilige afstand, in de tuin van een voorziening of gewoon op straat. De begeleiders hebben nu ook niet de extra steun van vrijwilligers, dus het was zeker ook voor hen een gezellig momentje.

Muziek en taart

Met hulp van sponsors en medewerking van de artiesten zelf, waren er optredens van onder andere Danny Terp, René Eshuijs, Zingende DJ Dennis, Pumpin Piano’s, Sabrine Hallewas en het Meezingteam. Bij een aantal locaties was er geen muziek door de kwetsbaarheid en het niveau van de bewoners, maar daar trakteerde Dag van je Leven op lekkere taart en op sommige locaties op poffertjes. Er wordt teruggekeken op een swingend dagje bevrijdingspop.

Hart onder de riem

Stichting Dag van je Leven is blij dat ze dit in samenwerking met Ons Tweede Thuis voor deze doelgroep mochten organiseren. “Normaal gesproken zien we deze kanjers tijdens de botendag of in de feesttent in september,” aldus voorzitter Rob Langelaan. “Nu mochten we een keer een kijkje nemen bij hen bij de woonvoorziening en het feest naar ze toe brengen. Een hart onder de riem, want ze mogen deze coronaperiode geen familie zien en niet naar hun dagbesteding. Ze zitten eigenlijk gewoon opgesloten met elkaar. We hopen dat de buren ook genoten hebben, want omdat het buiten moest plaatsvinden kon vaak wel heel de buurt meegenieten.”

Foto: Het Meezingteam pakte heel gezellig uit bij Amstelmeer in de Jasmijnstraat. Het optreden met bellen en confetti kreeg veel waardering van zowel de bewoners als de begeleiders.

Foto’s: www.kicksfotos.nl