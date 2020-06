Superplant sluit zich aan bij OZ Planten

Aalsmeer – Superplant B.V. uit Aalsmeer, team van specialisten in de handel van kamer- en tuinplanten, sluit zich aan bij OZ Planten, onderdeel van Dutch Flower Group. Vanuit Aalsmeer richt Superplant zich al meer dan een decennium op de exclusieve belevering van de groothandel met kamer- en tuinplanten, naar diverse landen in Europa. Deels middels dagelijkse inkoop via de veilingsystemen, deels rechtstreeks bij toonaangevende kwekers van planten.

Directeur-eigenaar Frank Notenboom van Superplant ziet grote kansen met deze aansluiting. Notenboom: “Het netwerk, de logistiek alsmede de state-of-the-art web omgeving van OZ Planten biedt ons team van specialisten veel mogelijkheden om onze groothandelsklanten nog beter te bedienen. Wij zullen als team binnen het team elkaar gaan versterken.”

Algemeen directeur Henk-Willem Spaargaren van OZ Planten is zeer blij met de aansluiting van Superplant en ziet veel mogelijkheden door de integratie van het team van Superplant om haar positie binnen het groothandelssegment verder te versterken. Spaargaren: “OZ Planten kan voor de klanten van Superplant veel meerwaarde bieden, onder meer door onze logistiek, marketing en digitalisering. Dit versterkt de positie van de klanten en biedt groeimogelijkheden, daar ben ik van overtuigd.”

Het management en de bedrijfsnaam Superplant blijven na de aansluiting ongewijzigd.