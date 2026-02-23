Subsidie OSA voor projecten Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Vorige week zijn er vijf subsidiecheques uitgereikt met een totaalbedrag van 11.500 euro door bestuurslid Wim Haijtink van OSA. De cheques werden uitgereikt aan een deel van de leden van de bazarcommissie en van Thabita van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

Tijdens de bazaar van 15 november vorig jaar is 11.500 euro ingezameld voor projecten in Tanzania (drie projecten) en in Congo en Ghana. Spot Tanzania heeft 2.500 euro gekregen voor de aanleg van een landbouwproject, dat vijf jaar zal duren voordat er opbrengsten zullen zijn. Deze worden dan opnieuw besteed aan ontwikkelingsprojecten in Tanzania. Verder is 2.000 euro geschonken aan school La Tulipe in Kinshsa in Congo voor de aanschaf van computers.

Ook voor een project in Ghana van Peace Home is 2.000 euro ingezameld. Met dit geld wil de stichting een snoezelruimte bouwen voor de gehandicapten die naar de dagopvang gaan. In Tanzania is een röntgenapparaat nodig voor de Dental unit van 2.500 euro in een ziekenhuis. Ook 2.500 euro kan besteed worden aan het verder bouwen van een klaslokaal/laboratorium op het Kisarecollege voor de medische studenten. OSA kon daarom de bedragen verdubbelen of het maximale subsidiebedrag toekennen.

Dankzij de bezoekers van de bazaar kunnen deze mooie projecten gefinancierd worden. Kijk voor meer informatie kijk op de websites: www.spottanzania.nl, www.mikondo.nl, www.peacehomebusua.com, www.dgwereldwerk.nl. Meer over OSA is te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl. Bellen kan naar 0297-321509 of 06-16934773.

Foto: Vrijwilligers van de Doopsgezinde Gemeente met de subsidiecheques van OSA. Foto: aangeleverd