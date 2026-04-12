Music in the Air (149): Nicolette Pecht

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse Nicolette Pecht zingt in de gelegenheidsband Snickers die heel af en toe optreedt, graag zou ze vaker willen optreden.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Nicolette?

“Heel belangrijk! Alle emoties die ik heb worden versterkt door muziek, of ik nou vrolijk, boos, chagrijnig of verdrietig ben.”

Wanneer begon je ermee en door wie werd jij beïnvloed?”

“Al jong, mijn vader bijvoorbeeld zong de gehele dag door, en ook nog eens keihard. Dat doet hij nog steeds. Ik heb ook een muzikale broer, en verder ben ik beïnvloed door de muziek van Heather Nova, Damien Rice, Muse en A Perfect Circle. Op mijn 17e ging ik in café Joppe werken en daar kwam ik in aanraking met muzikanten die daar optraden, en natuurlijk ook de muziek ik daar de hele avonden lang kon draaien.”

Je bent zangeres, bespeel je ook nog instrumenten?

“Ik speelde vroeger op dwarsfluit en nu volg ik pianoles bij Hanneke Maarse.”

Wanneer ging je in een band spelen?

“Met vrienden van wie de meesten op het Alkwin Kollege in Uithoorn zaten begonnen we een band, dat was in 2008. Eerst hadden we nog geen naam en later noemden wij ons King Pelican. We hebben veel opgetreden toen, in Joppe, in de feesttent, op Bandjesavond en op Kerstmarkten (een koude bedoening), in kroegjes, op feesten in Aalsmeer en de omgeving van Amsterdam.

Na een paar jaar stopten we ermee, een van de bandleden ging emigreren. Toen heb ik een tijd niets gedaan, wel wat dingetjes tussendoor, bijvoorbeeld met Guilty Pleasures in de Oude veiling van Joran van Liempt en tijdens de coronacrisis deden we thuisprojecten, zoals bijvoorbeeld een muziekquiz in Joppe.

Later deden we mee met de akoestische avond met een bandje met Bas Bouwense en begonnen we later de gelegenheidsband ‘Snickers’ met daarin naast mijzelf (zang), Mieke van Trigt en Ingrid Zonneveld (zang), Ab Hansen (drums), Sander de Vries (gitaar en zang), Kim Veltman (basgitaar), Boris Bouwense (sax en zang) en Maarten Loijenga (trompet en toetsen).

De afgelopen akoestische avond was ons thema ‘Ruimte’. We hebben toen overwogen om de bandnaam aan te passen naar ‘Mars’. Misschien gaan we alle bekende chocoladereep merken af!”

Je hebt vast wel wat meegemaakt met de bandjes?

“Wij repeteerden toen met King Pelican aan de Hornweg en daar werd onze apparatuur gestolen. Toen hebben diverse Aalsmeerse bands een benefietconcert voor ons georganiseerd, dat vond ik erg bijzonder.

Ooit werden we ingehuurd voor een feest en toen bemerkten we dat het aanwezige publiek niet op ons zaten te wachten en sommigen keerden ons de rug toe. Niet leuk natuurlijk. Wij deden maar net alsof we aan het repeteren waren…”

Wat is jouw mooiste muziek herinnering?

“Op mijn 13e ging ik met mijn broer en zijn vriendin naar Paradiso in Amsterdam waar Heather Nova optrad, en toen dacht ik van, ja…dat wil ook gaan doen, zingen!”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik wil veel livemuziek gaan ervaren en graag zou ik meer willen optreden met de band.”

Foto: Zangeres Nicolette (links) in de band ‘Snickers’. (Eigen foto)