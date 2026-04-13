Mooie prestaties GVM’79

Mijdrecht – GVM’79 was afgelopen zaterdag aanwezig voor wedstrijden op twee verschillende locaties. Sanne had een toestelfinale niveau E in Culemborg. Ze deed mee aan de toestellen vloer en brug.

De competitie was hoog. Sanne heeft alles gegeven en genoten en een mooie zesde plek behaald. Elize, Maud en Rosa hadden hun wedstrijd in Amersfoort bij GymXL. Met wat gezonde spanning begonnen ze, maar al snel genoten de meiden van alles er omheen en natuurlijk ook even gezellig op de foto met hun mascotte. Ze keken vol passie naar elkaars oefeningen, maar ook naar alle andere turnsters. Maud heeft een mooie derde tijd behaald op brug en een vierde tijd op balk. Als team, samen met Gymnastiekvereniging Toos hebben ze mooie derde plek behaald.

