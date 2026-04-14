Wilnis – CSW organiseert zaterdag 25 april een ochtend voor meiden vanaf 5 jaar die graag kennis willen maken met voetbal.

Tijdens deze ochtend worden de meiden in kleine groepjes ingedeeld op leeftijd. Zij maken op een leuke en ontspannen manier kennis met voetbal door middel van verschillende oefeningen en spelvormen. Plezier, bewegen en samen bezig zijn staan hierbij centraal.

Het programma start om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur. Meiden mogen ook een vriendinnetje meenemen, graag wel even apart aanmelden. Aanmelden kan via de CSW-website onder het kopje ‘meidenvoetbal’.

Kennismakingsdag meidenvoetbal bij CSW. Foto: aangeleverd.