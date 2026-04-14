Onderdelenmarkt Midden‑Nederland opnieuw in Mijdrecht

Mijdrecht – Vroeg uit de veren, langs kraampjes struinen en speuren naar dat ene ontbrekende onderdeel. Dat is de charme van de jaarlijkse Onderdelenmarkt Midden‑Nederland in Mijdrecht. Zondag 19 april wordt de markt opnieuw gehouden bij landbouwmechanisatiebedrijf Roeleveld & Bos aan de Van Geijnweg 2. De onderdelenmarkt is gratis toegankelijk.

De organisatie is in handen van Stichting De Historie Herleeft in de Vechtstreek, bekend van het Historisch Festival in Vreeland. Op de onderdelenmarkt staan historie en nostalgie centraal. Bezoekers vinden er een breed en gevarieerd aanbod, variërend van onderdelen voor oldtimertractoren tot auto‑ en bromfietsonderdelen, gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en documentatie van uiteenlopende voertuigen.

Dankzij de aanwezigheid van zowel handelaren als particuliere verkopers is er voor liefhebbers en verzamelaars altijd iets te ontdekken. De markt is bovendien een ontmoetingsplek: in de koffiehoek is volop gelegenheid om bij te praten met mede‑hobbyisten en bekenden. De editie van dit jaar krijgt een extra maatschappelijke dimensie. Een deel van de omzet van de bar wordt gedoneerd aan Johannes Hospice Wilnis.

Wie zelf onderdelen of andere historische voorwerpen wil verkopen, kan zich tot uiterlijk 17 april aanmelden bij Roel Zeldenrijk via 06‑53683625 of roelzeldenrijk@outlook.com. De markt is geopend van 07.00 tot 14.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.historie-herleeft.nl.

De Onderdelenmarkt Midden‑Nederland vindt opnieuw plaats in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.