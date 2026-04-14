Kudelstaart/De Kwakel – Zaterdag 25 april is de eerste Solex- en Zoomerrit 2026 van de Solexvrienden uit Kudelstaart en de Kwakel. Zoomer is een unieke, minimalistische 50cc-bromfiets (scooter), die bekend staat om zijn robuuste, naakte uiterlijk. Hij wordt vaak gewaardeerd om zijn stoere uitstraling.

De Solex is een iconische, van oorsprong Franse snorfiets (rijwiel met hulpmotor) uit de jaren 50-70, herkenbaar aan het motortje boven het voorwiel. Het werkt op een 2-takt mengsel en drijft via een rol het wiel aan. Solexen zijn bekend om hun lage snelheid

Er is, op veler verzoek opnieuw een rit uitgezet die door het bollengebied rond Noordwijk gaat. In totaal wordt er zo’n 70 kilometer gereden door de Solexen. De snellere Zoomers maken daar nog wat extra lussen bij of pakken een extra terrasje. Onderweg zijn er weer de gebruikelijke gezellige stops en voor de lunch is gereserveerd in een pannenkoekenrestaurant.

Vanaf 09.30 uur ontvangst bij de familie Van Leeuwen aan de Kudelstaartseweg 165 met koffie en koek. Om 10.30 uur vertrek van de Solexen en Zoomers voor hun rit. Rond 13.00 uur lunchtijd. Om ongeveer 16.00 uur terugkomst in Kudelstaart en vervolgens begint de dagevaluatie.

Ieder met een Solex of Zoomer of iets wat er een beetje op lijkt is weer welkom om mee te doen. Meer informatie: 06-22403246.

Solex en Zoomerrit naar de bollenvelden. Foto: Pieter Verburg.