De Kwakel – Zondag 19 april staat de officiële open dag van het honkbalseizoen op het programma bij honkbalvereniging Thamen aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Een dag vol sport, gezelligheid en activiteiten voor jong en oud, waarbij zowel de jeugd als het eerste team in actie komen.

De dag begint om 10.30 uur met de jongste spelers. De Beeballers nemen het op tegen Vennep Flyers. Voor veel van deze jonge talenten is dit hét moment om hun eerste competitiewedstrijd van het seizoen te spelen, wat garant staat voor enthousiasme en plezier op het veld, bij ons op het complex.

Hoogtepunt

Het absolute hoogtepunt van de dag volgt om 14.00 uur als Heren 1 het opneemt tegen Hoofddorp Pioniers H2. Dit betreft de tweede wedstrijd van het eerste competitieweekend. Het eerste team komt uit op het een na hoogste niveau van Nederland en speelt daarmee in een sterke en aantrekkelijke competitie met verenigingen uit het hele land. Voor toeschouwers betekent dit honkbal van hoog niveau en spannende wedstrijden.

Voorafgaand aan deze wedstrijd wordt om 14.00 uur de ceremoniële eerste bal gegooid door twee vrijwilligers van de vereniging. Hiermee wordt stilgestaan bij het grote belang van vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor het reilen en zeilen van de club. Gedurende de hele dag is het clubgebouw geopend voor een hapje en een drankje en is iedereen welkom om de gezellige sfeer langs het veld te komen proeven.

Feestelijke seizoensopening bij honkbalvereniging Thamen. Foto: aangeleverd.