Burgemeester op de koffie in Buurtkamer Vinkeveen

Vinkeveen – Recentelijk bracht burgemeester Rosan Kocken een bezoekje aan Buurtkamer Vinkeveen. Speciaal voor de gelegenheid hadden de vrijwilligers een heerlijke cake gebakken en genoten bezoekers met elkaar van een kopje koffie met wat lekkers.

De Buurtkamer Vinkeveen is een laagdrempelige ontmoetingsplek in De Boei waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje, (gratis) koffie/thee, spelletjes of activiteiten; georganiseerd door vrijwilligers van Stichting Samens.

Enthousiast

De burgemeester ging in gesprek met vrijwilligers en bezoekers. Allerlei onderwerpen kwamen voorbij: van vrijwilligerswerk en wonen tot mooie persoonlijke verhalen over verlovingen en trouwen. De aanwezigen waren enthousiast en blij met het bezoek en waardeerden de open gesprekken enorm.

Zelf eens aanschuiven in Buurtkamer Vinkeveen? Dat kan op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen is welkom voor een gezellig praatje of een potje rummikub. Koffie, thee en een koekje staan klaar. Kijk op de website van Samens over openingstijden en adres: www.stichtingsamens.nl/activiteiten.

Foto: aangeleverd.