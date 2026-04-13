Besparen op energie begint thuis

Uithoorn/De Kwakel – De hoge energieprijzen houden veel huishoudens bezig. Tegelijkertijd lijkt verduurzamen voor veel inwoners ingewikkeld, met termen als warmtepompen, isolatie en zonnepanelen. Waar begin je? EnergieCoöperatie De Kwakel & Uithoorn biedt nu een laagdrempelige oplossing: gratis energie coaching aan huis.

Vijf speciaal opgeleide vrijwilligers uit de eigen gemeenschap staan klaar om inwoners persoonlijk te helpen bij het besparen van energie. Tijdens een huisbezoek van een tot twee uur bekijken zij samen met de bewoner welke maatregelen passen bij de woning en het energiegebruik. Dat kan gaan om grotere verduurzamingsstappen, maar juist ook om eenvoudige aanpassingen die snel geld opleveren.

Onafhankelijk advies

De energiecoaches geven onafhankelijk advies. Zij verkopen geen producten en hebben geen commercieel belang. Bewoners krijgen helder inzicht in wat nu verstandig is om te doen, wat eventueel later kan en welke subsidies of regelingen beschikbaar zijn. Dat voorkomt miskopen en schept overzicht.

Volgens de energiecoöperatie levert energie coaching vaak direct resultaat op. Met kleine veranderingen kunnen huishoudens al snel enkele honderden euro’s per jaar besparen. Daarnaast draagt iedere deelnemer bij aan een duurzamer Uithoorn, zeker nu wijken als de Legmeer toewerken naar een toekomst zonder aardgas.

Het bezoek is gratis en vrijblijvend. Aanmelden kan via www.ecku.nl/energie-besparen of per e-mail: info@ecku.nl. Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt.

