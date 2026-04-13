De Ronde Venen – Tijdens de meivakantie hoeven kinderen in De Ronde Venen zich geen moment te vervelen. Team Sportservice organiseert in verschillende kernen een gevarieerd programma vol sportieve activiteiten voor de jeugd van 4 tot en met 16 jaar. De activiteiten vinden plaats in Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis en draaien om samenwerking, beweging en plezier.

Vinkeveen

Kinderen van 4 tot en met 9 jaar kunnen dinsdag 28 april hun energie kwijt tijdens een vrolijke en sportieve ochtend onder het thema ‘Welkom op de boerderij’. Van 10.00 tot 12.00 uur tovert Team Sportservice Sporthal De Boei om tot een plek vol leuke beweegactiviteiten.

Mijdrecht

Woensdag 29 april bundelt Team Sportservice haar krachten met Jongerenwerk Samens voor een sportieve middag in Sporthal Phoenix in Mijdrecht. Jongeren van 10 tot en met 16 jaar doen tussen 15.00 en 17.00 uur mee aan drie verschillende sporten en gaan samen actief aan de slag.

Wilnis

In Wilnis staat donderdag 30 april een ochtend met Hollandse sport- en spelactiviteiten op het programma. Van 10.00 tot 13.00 uur gaan 4 tot en met 12-jarigen bezig met spellen zoals blikgooien, ringwerpen, stoepranden en zaklopen in Sporthal de Willestee.

Deelname aan de activiteiten is laagdrempelig en gericht op plezier in bewegen. Aanmelden voor de activiteiten is verplicht. Neem contact op met buurtsportcoach jeugd Lisa Smelik via lsmelik@teamsportservice.nl of 06–45140553.

Sportieve meivakantie voor de jeugd in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.