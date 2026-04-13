Bijeenkomst dementiezorg De Ronde Venen

De Ronde Venen – Dementiezorg De Ronde Venen van Samens organiseert donderdag 23 april een informatieve dementiezorgbijeenkomst in De Rank aan de Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Gastspreker Dr. A. van Harten, neuroloog bij het Alzheimercentrum Amsterdam. Wat is het Alzheimercentrum en voor wie is het? Wat zijn de meest voorkomende vormen van dementie en wat gebeurt er in de hersenen bij dementie? Kan medicatie helpen bij dementie en wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot medisch onderzoek? Dit zijn enkele vragen die deze avond met Van Harten worden besproken. Voor bezoekers is er ook ruimte om vragen te stellen. De avond is voor mantelzorgers, mensen met geheugenproblemen, professionals en andere geïnteresseerden. Aanmelden bij voorkeur via mantelzorg@stichtingsamens.nl of 0297-230280.

