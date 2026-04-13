Inschrijving lustrumeditie Het Rondje Eilanden geopend

Vinkeveen – Komende 17, 18 en 19 juli vindt de feestelijke lustrumeditie van Het Rondje Eilanden plaats. Voor de vijftiende keer vormt Eiland 1 in Vinkeveen het bruisende middelpunt van sport, natuur en festivalbeleving. Deze jubileumeditie krijgt een bijzonder tintje met de introductie van het allereerste Open Nederlands kampioenschap SwimRun. De inschrijving is geopend.

Unieke sportervaring

De wedstrijden vinden plaats zaterdagmiddag 18 juli en voeren deelnemers over alle twaalf zandeilanden in de Vinkeveense Plassen. Afhankelijk van het gekozen onderdeel leggen deelnemers één, twee of drie rondes van ongeveer 6,5 kilometer af, waarbij zwemmen en hardlopen elkaar afwisselen. Een rondje bestaat uit 1.500 meter zwemmen en 5 kilometer hardlopen. Voor jongere deelnemers is er een speciale Kids SwimRun, met een toegankelijk parcours van ongeveer een kilometer per ronde over eiland 1 en 2. Toeschouwers kunnen het volledige parcours volgen. Alle deelnemers ontvangen bij de finish de iconische HRE-handdoek.

Ter ere van het derde lustrum wordt het sportieve programma uitgebreid met het NK SwimRun. De organisatie daagt sporters uit om in duo’s deze unieke uitdaging aan te gaan. Zoek een teamgenoot, bedenk een teamnaam en strijd mee om de titel van de allereerste Nederlands kampioen SwimRun.

Wedstrijdonderdelen

Wedstrijdonderdelen bestaan uit de Kids SwimRun (6 tot en met 13 jaar). 6 tot en met 9 jaar: 1 ronde, en 10 tot en met 13 jaar: 2 rondes. Open NK SwimRun (3 rondes); primeur tijdens deze editie is het eerste officiële NK SwimRun. Deze zware uitdaging wordt in duo’s afgelegd; dubbele ronde ‘De SwimRun’ (2 rondes); enkele ronde ‘De Klassieker’ (1 ronde). Vanaf 14 jaar meedoen onder begeleiding van een volwassene. De belangstelling voor het evenement groeit elk jaar. De organisatie verwacht ook dit jaar een snelle uitverkoop. Voor meer informatie en de inschrijving zie de website: www.hetrondjeeilanden.nl. De inschrijving is geopend.

Meer dan een wedstrijd

Het Rondje Eilanden is meer dan een sportevenement, het is een compleet weekendfestival. Van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagmiddag 12.00 uur is Eiland 1 een festivaleiland. Deelnemers en supporters kunnen een tentje opzetten voor twee nachten. Naast de SwimRun op zaterdag kunnen de festivalbezoekers genieten van gezamenlijke maaltijden, waaronder de traditionele pannenkoekenavond, morning glory swim, voedzame ontbijtjes, workshops en optredens, livemuziek en een levendige bar, ontspannen in hottubs onder de sterrenhemel en een afsluitende yogasessie op een drijvend ponton.

Het Rondje Eilanden zou niet mogelijk zijn zonder de jaarlijkse inzet van meer dan honderd vrijwilligers. Zij bemensen de eilanden, de boten, de inschrijfbalie, de bar en nog veel meer ‘onzichtbaar ’werk. Deze jubileumeditie meemaken? Aanmelden als vrijwilliger kan via www.hetrondjeeilanden.nl.

Klaar voor de start. Foto: Roy Bergen.