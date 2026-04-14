Beste score de Pius verkeersexamens 2026

Abcoude – Basisschool de Pius uit Abcoude heeft dit jaar de hoogste totaalscore behaald tijdens het jaarlijkse verkeersexamen in De Ronde Venen. Vrijdag 10 april werden de leerlingen van groep 7 feestelijk verrast in hun eigen klas, waar wethouder Anja Vijselaar (mobiliteit) persoonlijk de wisselbeker uitreikte.

Na het theoretische én praktische Verkeersexamen zijn alle beoordelingen zorgvuldig verwerkt. Dit jaar reden ruim 400 leerlingen uit groep 7 (en een aantal uit groep 8) de uitdagende fietsroute door de gemeente. Tijdens deze rit werden zij beoordeeld op onder meer voorrang verlenen, richting aangeven, het volgen van verkeerslichten en het veilig deelnemen aan diverse verkeerssituaties. De Pius behaalde de hoogste score van alle deelnemende scholen. Daarmee nemen zij de titel over van de Paulusschool in Abcoude, die vorig jaar de wisselbeker won.

Verrassing in de klas

De uitreiking vond plaats tijdens een verrassingsbezoek van Vijselaar. Zij complimenteerde de leerlingen uitgebreid met hun inzet en verkeerskennis. “De kinderen van de Piusschool hebben laten zien dat ze de verkeersregels niet alleen te kennen, maar ook écht toe te passen. Het bevestigt dat zij helemaal klaar te zijn om zelfstandig met de fiets op pad te gaan. Heel belangrijk, want binnenkort vliegen veel leerlingen uit naar de middelbare school. Dan is het extra belangrijk dat zij de verkeersregels kennen en toepassen.” De leerlingen reageerden enthousiast op het winnen van de wisselbeker, die een jaar lang een prominente plek krijgt binnen de school.

Belang van verkeerseducatie

Het Verkeersexamen is een jaarlijks terugkerend moment, waarop leerlingen worden voorbereid op verkeersdeelname buiten hun vertrouwde omgeving. Zowel het theoretische examen als de praktijkrit maken deel uit van het traject waarmee Veilig Verkeer Nederland en de gemeente De Ronde Venen verkeersveiligheid onder jongeren stimuleren. Alle leerlingen die voldeden aan de eisen ontvingen het officiële Verkeersdiploma. Voor hen het bewijs dat zij hebben laten zien dat zij klaar zijn om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Wethouder Anja Vijselaar en leerlingen van de Pius in Abcoude met de wisselbeker. Foto: aangeleverd.